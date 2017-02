Door Julian Huijbregts, donderdag 23 februari 2017 09:43, 81 reacties • Feedback

Tesla zegt in een brief aan zijn aandeelhouders dat de productie van de Model 3 volgens schema verloopt. De eerste auto's gaan in juli in productie en in september gaat de massaproductie van start. Begin februari zijn de eerste prototypes gemaakt.

Tesla schrijft dat de eerste crashtests met de Model 3-prototypes positieve resultaten hebben opgeleverd. De ontwikkeling van de auto, de aanvoer van onderdelen en het opstarten van de productie verloopt volgens plan, verzekert de autofabrikant. Tesla is bezig met het opzetten van de productielijn voor de Model 3 in zijn fabrieken. In januari is in Gigafactory 1 begonnen met het maken van de accu's.

Ergens in het vierde kwartaal van dit jaar moet de massaproductie van de Model 3 op gang komen en moeten er vijfduizend exemplaren per week uit de fabriek rollen. In 2018, op een niet nader bepaald moment, moeten dat tienduizend auto's per week zijn. Tesla is van plan om volgend jaar een half miljoen auto's te leveren en in 2020 moeten dat er een miljoen zijn.

In een conference call heeft Tesla-ceo Elon Musk volgens VentureBeat gezegd dat het niet nodig is om meer geldschieters te vinden om de Model 3 in productie te laten gaan, maar dat dit punt wel dichtbij komt. Tesla is van plan om zo'n 2 tot 2,5 miljard miljard dollar uit te geven, en heeft 3,4 miljard dollar in kas. Musk zegt dat het vergaren van meer investeringskapitaal waarschijnlijk een logische stap is om risico's te vermijden.

In de laatste drie maanden van vorig jaar heeft Tesla 24.882 auto's geproduceerd, 77 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. In het kwartaal werden 22.252 Tesla's uitgeleverd. Het aantal bestellingen is volgens Tesla toegenomen met 49 procent. Hoeveel exemplaren van de Model 3 er inmiddels vooruitbesteld zijn, wil Tesla niet zeggen. De laatste keer dat het bedrijf daar uitspraken over deed was in mei vorig jaar, toen er 373.000 bestellingen waren gedaan.

Tesla heeft ook bekendgemaakt dat het zijn Supercharger-netwerk gaat uitbreiden. In Noord-Amerika wordt het aantal snellaadlocaties verdubbeld in 2017. Hoeveel Superchargers er in andere landen bijkomen is nog niet duidelijk.