Door Arnoud Wokke, donderdag 23 februari 2017 09:35

Twee Nederlandse studenten hebben de app Sowdan uitgebracht. De app belooft dat gebruikers in real time geld kunnen overmaken, ook als de tegenpartij bij een andere bank zit. Zo'n overboeking duurt normaal een tot meer dagen.

Sowdan werkt doordat het bedrijf achter de app rekeningen heeft bij diverse banken. Gebruikers maken geld over naar de Sowdan-rekening van eigen bank, iets wat wel in real time gebeurt. Vervolgens maakt Sowdan met een rekening van de bank van de tegenpartij het geld over naar de tegenpartij.

Daardoor moet de betaling binnen een minuut op de rekening van de ander staan, beloven de makers. Omdat de app zowel betalingen als betalingsverzoeken ondersteunt, hoeft slechts een van beide partijen de app te hebben. Alleen ABN Amro werkt niet. Sowdan heeft wel rekeningen bij SNS, ING en Rabobank.

De Nederlandse studenten Mark Kalse en Maurits Grosfeld ontwikkelden het idee voor Sowdan, dat bestaat sinds 2015. Ze kregen al eerder een investering van 2,1 miljoen euro om de app te maken. De dienst is certificaathouder bij betalingsorganisatie Currence en gebruikt ssl voor de beveiliging van betaalpagina's.

Sowdan moet vooral handig zijn bij transacties tussen vreemden, zoals bij Vraag & Aanbod of Marktplaats. Betalingen tot 750 euro zijn kosteloos, daarboven rekent Sowdan een percentage van 0,5 procent. Naast grote transacties moet het geld in de toekomst komen van zakelijke klanten. Zo zal YoungCapital uitzendkrachten gaan uitbetalen via Sowdan, meldt Emerce. De app is uitgekomen voor iOS en Android.

De app zal hoogstens enkele jaren een voorsprong hebben. De banken werken eraan om onderlinge realtime-betalingen mogelijk te maken in 2019.