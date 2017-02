Door Arnoud Wokke, donderdag 23 februari 2017 08:56, 13 reacties • Feedback

De Amerikaanse tak van T-Mobile begint dit voorjaar met het aanbieden van 4g op de 5GHz-frequentie van wifi. Met de stap wil de provider de capaciteit van zijn netwerk uitbreiden. Het is niet ondenkbaar dat hetzelfde ook in de Benelux zal gebeuren.

T-Mobile kondigt de stap nu aan, omdat de keuringsinstantie FCC de benodigde netwerkapparatuur heeft goedgekeurd, zo laat de provider weten. Het gaat om iets dat providers aanduiden als 'lte-u', waarbij de 'u' staat voor 'unlicensed'. Het spectrum in de 5GHz-band is in gebruik voor wifi en vereist dus geen licentie om te gebruiken.

De provider gaat 20MHz in dat spectrum gebruiken. Dat gebeurt vooralsnog alleen in de Verenigde Staten en de Nederlandse tak zei eerder dat er nog niets bekend is over het gebruik van deze techniek in Nederland, hoewel T-Mobile Nederland bevestigde er wel naar te kijken.

Providers proberen al het spectrum te gebruiken dat zij kunnen in aanloop naar de introductie van smartphones die downloadsnelheden bieden tot 1Gbit/s. Onder meer Qualcomm heeft zo'n modem gezet in de Snapdragon 835 en Samsung in zijn nieuwe Exynos 8895. Providers hebben veel spectrum nodig om dat te ondersteunen, omdat die techniek werkt met het opzetten van een verbinding via veel verschillende frequenties. Van het spectrum waarvoor ze licenties hebben gekocht moeten ze echter ook een deel inzetten voor 2g en 3g. Tweakers publiceerde vorig jaar een achtergrondverhaal over 4g op wifi-frequenties.