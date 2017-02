Door Olaf van Miltenburg, woensdag 22 februari 2017 10:26, 12 reacties • Feedback

Intel heeft de Intel XMM 7560 aangekondigd, een lte-modem die in tegenstelling tot de Intel-modem van de iPhone 7 gigabitsnelheden aankan en met cdma-netwerken functioneert. De modem moet nog dit jaar op de markt komen.

Met de komst van de XMM 7560 maakt Intel de stap naar Cat 16 LTE, voor gigabitsnelheden. Het grootste voordeel ten opzichte van de XMM 7360, Intels modem die in een deel van de iPhone 7-modellen zit, is dat nu ook ondersteuning voor cdma aanwezig is. In de VS gebruikt Verizon bijvoorbeeld deze netwerktechnologie, waardoor Apple genoodzaakt was iPhones voor deze provider van een Qualcomm-modem te voorzien. De Intel-modems zouden overigens minder presteren dan de Qualcomm-varianten volgens onderzoek.

Verder produceert Intel de XMM 7560-modem op zijn 14nm-procedé, wat de modem een stuk zuiniger moet maken dan de op 28nm geproduceerde XMM 7360. Overigens heeft Intel nog tussentijds de XMM 7480 uitgebracht, maar deze modem bood marginale verbeteringen ten opzichte van 7360.

Met de XMM 7560 gaat Intel de concurrentie aan met de Snapdragon X16 LTE en de dinsdag geïntroduceerde X20 LTE van Qualcomm. Of de XMM 7560 te vinden zal zijn in een toekomstige iPhone is echter niet bekend. In de eerste helft van dit jaar stuurt Intel de eerste samples naar fabrikanten. Daarna moet de massaproductie 'snel' starten, volgens de fabrikant.