Intel introduceert '5g'-modems en lijkt wifi met processor te willen integreren

Intel heeft de XMM 8000-serie van modems aangekondigd die geschikt worden voor de komende 5g-netwerken. Daarnaast komt er een nieuwe lte-modem die een snelheid van 1,6Gbit/s moet ondersteunen en lijkt Intel wifi vanaf 2019 in processors te willen integreren.

Intel heeft zijn roadmap van XMM-modems bijgewerkt met de nieuwe modellen. De XMM 8000-serie gaat onder andere verbindingen op frequenties lager dan 6GHz ondersteunen en moet daarnaast overweg kunnen met signaal op de mmwave-band van 30GHz tot 300GHz. Intel noemt bij naam de XMM 8060, die in 2019 in '5g-ready'-apparaten moet komen. Die zouden dan in 2020 van 5g-netwerken gebruik moeten kunnen maken. Dat is het jaar dat de techsector, andere organisaties en overheden als doel hebben gesteld om de eerste 5g-netwerken gereed te hebben.

Naast 5g-modems komt Intel met de XMM 7660, dit is nog een 4g-modem, maar wel een van het LTE Advanced Pro-type met Cat. 19-eigenschappen voor downstreamsnelheden van in theorie 1,6Gbit/s en uploadsnelheden van 225Mbit/s. Deze komt in 2019 naar apparaten en daarbij zou het goed om toekomstige iPhones kunnen gaan. Apple gebruikt sinds vorig jaar Intel-modems in zijn iPhones en het bedrijf uit Cupertino heeft dermate ernstige conflicten met zijn traditionele leverancier, Qualcomm, dat het bedrijf volgens geruchten helemaal wil stoppen met Qualcomm-modems voor iPhones en iPads.

Ook Qualcomm is bezig met 5g-modems. Volgens EETimes heeft Qualcomm grote invloed op de 3GPP 5G-standaard die eind dit jaar gereed moet zijn. Intel laat nu weten de industrie 'veel inzichten te geven' over 5g-technologie met zijn Mobile Trial Platform, waarmee het wereldwijd testen uitvoert.

Intel toont op zijn roadmap ook wifi-netkwerkkaarten, maar voor 2019 staat hier een processor, wat suggereert dat Intel tegen die tijd processors met wifi geïntegreerd op de markt heeft. In 2012 demonstreerde Intel al eens een Atom met codenaam Rosepoint die wifi-integratie had. Daarnaast was er recent een gerucht over een Gemini Lake-soc waarvan de MAC-hardware geïntegreerd was. Intel meldt niets over de wifi-integratie, alleen dat het 'snel' met gigabit-wifi en een nieuwe generatie 802.11ax komt, vanaf 2018.