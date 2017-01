Door Olaf van Miltenburg, woensdag 4 januari 2017 19:10, 6 reacties • Feedback

Intel werkt aan een 5g-modem onder de naam Goldridge. In de tweede helft van 2017 moeten de eerste samples van het modem gereed zijn. Intel denkt het modem onder andere met zijn XMM 7360 lte-modem te kunnen combineren.

De basebandchip van het modem wordt gecombineerd met een 5g-tranceiver die zowel frequenties onder de 6GHz-band ondersteunt als mmWave. MmWave is de band in het spectrum tussen 30GHz en 300GHz. Daarnaast is er ondersteuning voor de 28GHz-band. Intel denk dat het modem daarom wereldwijd in te zetten is. Intel hoopt daarnaast in te kunnen haken op de internationale 3GPP 5G-standaard zodra die er is.

In de tweede helft van 2017 voert Intel de eerste testen met Goldridge uit, onder andere met auto's. Tegen 2020 moet 5g gemeengoed zijn voor onder andere drones, vr, de landbouw, slimme steden en het verkeer. Intel denkt het modem zelfstandig als Radio Frequency Integrated Circuit aan te kunnen bieden en als onderdeel van zijn bestaande XMM 7360 lte-modem voor 4g.

Intel is niet de enige die zich op 5g-modems richt. Qualcomm kondigde zijn X50 in oktober aan.