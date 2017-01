Door Mark Hendrikman, woensdag 4 januari 2017 19:44, 10 reacties • Feedback

Mass Effect: Andromeda komt op 23 maart op de markt in Europa. Noord-Amerika kan de game twee dagen eerder, op 21 maart kopen. De releasedatum van de game is in het verleden al meerdere malen opgeschoven.

Van deze releasedatum zegt ontwikkelaar BioWare wel dat het 'locked in' is, wat de indruk wekt dat van deze datum niet meer afgeweken gaat worden. Aanvankelijk stond Mass Effect: Andromeda namelijk gepland voor een release aan het eind van 2016. Later werd dat het begin van 2017 en daarna werd dat de lente van datzelfde jaar. Nu is dus bekend dat de release direct aan het begin van de lente plaatsvindt. Mass Effect: Andromeda komt uit voor Windows, de PlayStation 4 en de Xbox One.

De third-person rpg wijkt inhoudelijk af van de voorgaande games in dat er een nieuwe hoofdpersoon is, een nieuw deel van het universum verkend gaat worden en dat er allerlei nieuwe soorten aliens voorkomen. Ook op technisch gebied is er een koerswijziging geweest: waar Mass Effect 1 tot en met 3 op aangepaste versies van de Unreal Engine draaiden, gaat Andromeda verder op de Frostbite-engine. Die wordt ontwikkeld door DiCE en wordt gebruikt in bijvoorbeeld Star Wars Battlefront en Battlefield 1. De twee studio's zijn beide eigendom van uitgever EA.