BioWare komt voor april 2018 met een geheel nieuwe game in het actie-avontuur-genre. De studio werkt al vijf jaar aan het spel, dat zich in een universum afspeelt waar spelers 'op een unieke manier' worden samengebracht.

In 2012 begon BioWare met de ontwikkeling van een 'nieuw universum met nieuwe personages, verhalen en gameplay', meldt Aaryn Flynn, vice-president van de studio. Doel was om een spel te maken dat gebruikers samen kunnen spelen 'op nieuwe manieren'.

Tijdens de bespreking van de kwartaalcijfers laat de ceo van uitgever EA los dat het niet zozeer om een rpg gaat, maar meer om een actie-avonturenspel, waarin meerdere genres samenkomen. "Je moet denken aan de personageontwikkeling van een rpg en het verloop van een verhaal waar BioWare bekend mee is geworden, maar dan in een wereld met meer actie en avontuur", stelt Chris Evenden, vice-president van EA.

De game moet aan het eind van EA's fiscale kwartaal verschijnen, dat op 31 maart 2018 afloopt. Meer details hebben BioWare en EA nog niet bekendgemaakt, maar ze beloven gaandeweg het jaar meer over het spel te onthullen. De aankondiging komt op het moment dat BioWare Mass Effect: Andromeda aan het afronden is. Die game verschijnt op 23 maart in Europa voor de PlayStation 4, Xbox One en Windows.