donderdag 2 maart 2017

BioWare houdt in tegenstelling tot wat de studio eerder communiceerde, geen publieke multiplayer technical test van Mass Effect: Andromeda. Volgens het bedrijf is het schrappen de juiste beslissing nu het spel op korte termijn verschijnt.

Spelers kunnen de multiplayer van Mass Effect: Andromeda proberen bij het PAX East-evenement, maar er komt geen bèta voor gamers thuis meer, meldt BioWare op zijn blog. Op Twitter geeft producer Fernando Melo enige uitleg over de beslissing.

Volgens hem is het een lang verhaal, maar is de beslissing gerechtvaardigd, gezien de korte termijn waarbinnen het spel verschijnt. "Mass Effect: Andromeda-multiplayer heeft de uitgebreidste gebruikerstests gehad die we ooit hebben gedaan", voegt hij daaraan toe. Ook wijst hij erop dat er eerder dit jaar een alfatest gehouden is.

Hij toonde nog wel het scherm voor personageselectie van de multiplayer en beloofde in de komende tijd meer aan te kondigen. Mass Effect: Andromeda komt op 23 maart op de markt in Europa.