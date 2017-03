Door Sander van Voorst, donderdag 2 maart 2017 15:42, 46 reacties • Feedback

De Indiegogo-campagne voor het Gemini-toestel heeft zijn doel van 200.000 dollar behaald. Het toestel, dat lijkt op een pda, is mede ontworpen door Martin Riddiford. Hij was eerder betrokken bij het ontwerp van de Psion Series 5-pda in de jaren negentig.

De Gemini is een toestel dat dubbel te vouwen is en dat over een fysiek qwerty-toetsenbord beschikt. Volgens de makers gaat het daarbij om een 'full tactile keyboard', dat lijkt op de exemplaren in eerdere pda's. Het apparaat moet beschikbaar komen in twee varianten, waarvan er een alleen wifi bezit en de tweede ook 4g ondersteunt. De Gemini is voorzien van hetzelfde 5,7"-scherm als de LG G6, dat een resolutie van 2880x1440 pixels heeft.

Verder draait het apparaat op een Helio X20-soc van MediaTek met tien cores, waarvan twee Cortex A72-kernen op 2,5GHz, vier A53-kernen op 2GHz en vier op 1,55GHz. Op het gebied van geheugen beschikt de Gemini over 4GB ram en 64GB opslag, die uit te breiden is met een micro-sd-kaart. Daarnaast is er ondersteuning voor wifi-ac, bluetooth 4.0 en nfc. Het toestel heeft twee usb-c-poorten en het is mogelijk om foto's te nemen met een vijfmegapixelcamera. De accu is een 8000mAh-exemplaar, waarmee het totale gewicht van het apparaat neerkomt op 400g.

Het besturingssysteem is Android, maar er is een mogelijkheid om ook Linux te draaien in een dualboot-configuratie. De software wordt verzorgd door Private Planet. De kosten van een Gemini komen neer op 350 dollar voor backers, wat 250 dollar lager is dan de uiteindelijke verkoopprijs. Het toestel moet in november van dit jaar geleverd worden.