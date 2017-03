Door Olaf van Miltenburg, donderdag 2 maart 2017 15:27, 15 reacties • Feedback

KPN is de testen met de vdsl2-opvolger Vplus aan het afronden en als onderdeel daarvan gaat het beginnen met de daadwerkelijke technische levering van Vplus-verbindingen aan een paar duizend klanten. Vplus maakt snelheden van 200Mbit/s, en bij pair bonding 400Mbit/s, mogelijk.

Het gaat om de levering aan enkele duizenden klanten in Hillegom, zo laat KPN aan Tweakers weten. Van een grootschalige uitrol in Nederland zal echter nog geen sprake zijn. KPN kijkt naar de marktbehoefte bij de verdere implementatie. Voorlopig gaat het om snelheden van rond 200Mbit/s down en 30Mbit/s up. Later dit jaar volgen testen met Vplus waarbij pair bonding wordt toegepast, om tot snelheden van 400Mbit/s te kunnen komen.

De uitrol volgt op testen bij zo'n honderd huishoudens in Rotterdam, Haarlem en Hillegom. Daarbij werden snelheden van maximaal 222Mbit/s down en 33Mbit/s up gehaald. Bij die testen werd onder meer gekeken naar de invloed van verstoring door omgevingsfactoren op het signaal. Die pilots worden nu afgerond.

Om Vplus oftewel super vectoring te kunnen leveren, hoeft KPN niet al zijn klanten van een nieuwe modem te voorzien. Een deel van de modellen biedt namelijk al ondersteuning, zoals de Experia Box v10 die de provider sinds twee jaar levert. Commercieel levert KPN vdsl-internet met downloadsnelheden tot maximaal 100Mbit/s en het bedrijf heeft zich ten doel gesteld om 85 procent van de Nederlandse huishoudens van minimaal 100Mbit/s te voorzien.

Daartoe is het bedrijf bezig zoveel mogelijk wijkkasten op glasvezel aan te sluiten. Het resterende deel tot aan de woning blijft daarbij in de meeste gevallen de koperlijn. Inmiddels is daarmee ongeveer 78 procent van de Nederlandse huishoudens ofwel indirect op glasvezel aangesloten, het zogenoemde fiber-to-the-curb, ofwel direct, met fiber-to-the-home.

Bij nieuwbouwwijken kiest KPN wel voor het aanleggen van glasvezel tot aan de woning, maar bij bestaande wijken is dat te duur en te tijdrovend volgens het bedrijf. KPN claimt op korte termijn meer huishoudens snel internet te kunnen bieden met de nieuwe technieken voor koper. Ook bij grotere glasvezelprojecten zoals die van Eindhoven en Hengelo is de implementatie van fiber-to-the-home om deze reden stilgelegd.