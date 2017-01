Door Olaf van Miltenburg, zondag 1 januari 2017 13:36, 69 reacties • Feedback

Submitter: Koef

KPN kiest bij het resterende deel van de verglazing van Eindhoven voor vdsl om huishoudens aan te sluiten. De gemeente Eindhoven vraagt zich af of het bedrijf zich hiermee aan de afspraak houdt om heel Eindhoven van glasvezel te voorzien.

In de praktijk betekent het besluit van KPN dat woningen in Gestel, Strijp en de binnenstad van Eindhoven niet rechtstreeks op het glasvezelnetwerk aangesloten worden. KPN verantwoordt zijn beslissing met de claims dat vdsl ook snel internet biedt, de aanlegkosten laag blijven en meer woningen in korte tijd aangesloten worden. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad.

KPN richt zich al langer op het upgraden van zijn vdsl-kopernetwerk in combinatie met glasvezel tot aan de wijkkasten. Het bedrijf test Vplus, of 'Super Vectoring', als opvolger van vdsl2, die snelheden van tot aan 400Mbit/s mogelijk moet maken. Het bedrijf claimt dat de combinatie van koper en glasvezel ervoor zorgt dat de verglazing van Eindhoven doorgaat.

De gemeente denkt echter dat KPN hiermee niet zijn verplichtingen nakomt. In 2012 sloot de gemeente een overeenkomst met Reggefiber over het aanleggen van glasvezel in heel Eindhoven. Dat project zou half 2017 afgerond moeten worden. Met de overname van Reggefiber heeft KPN die overeenkomst overgenomen.

Een kwart van de stad is nog niet op glasvezel aangesloten. In april sluit KPN nu de binnenstad op vdsl aan, gevolgd door Strijp en Gestel. Als blijkt dat de bandbreedte van vdsl niet toereikend is, moet KPN voor verbetering zorgen, waardoor de aanleg van glasvezel weer ter tafel kan komen.