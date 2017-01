Door Olaf van Miltenburg, zondag 1 januari 2017 15:56, 5 reacties • Feedback

Op de website van Lavabit staat een teller die aftelt naar 20 januari, vergezeld van de mededeling dat de veilige maildienst binnenkort een comeback maakt. De dienst zou daarmee meer dan drie jaar na zijn sluiting terugkeren.

Details over de terugkeer staan niet op de Lavabit-site. Wel staat de domeinnaam nog steeds op naam van Ladar Levison, de beheerder die ook achter de oorspronkelijke Lavabit-dienst zat. Een comeback zou opvallend zijn, aangezien de beheerder in 2013 aangaf geen andere optie te zien dan te stoppen met zijn e-maildienst.

Dat besluit nam hij, nadat de FBI hem dwong afluisterapparatuur te plaatsen en de encryptiesleutels van klanten af te geven. Levison mocht hier aanvankelijk niets over zeggen, maar later bleek dat de eis gemaakt werd om e-mail van Edward Snowden in te kunnen zien. Snowden was een van de 410.000 klanten van Lavabit. Levison en Silent Circle werkten na de sluiting aan een beveiligd e-mailprotocol.

De datum van de terugkeer is eveneens opvallend: op 20 januari treedt Donald Trump aan als president. Trump gebruikt zelf overigens geen e-mail en de aanstaande president zei volgens de NYT dat mensen die echt iets belangrijks te melden hebben, dit beter op een geschreven papier via een koerier kunnen bezorgen, aangezien 'geen enkele computer veilig is'.