Lavabit is dit weekend weer begonnen met zijn e-maildienst, door gebruikers die al een account hadden weer toegang te geven. Omdat het migratieproces nog niet is voltooid, kunnen nieuwe gebruikers zich nog niet registreren.

Vrijdag maakte Lavabit bekend zijn dienstverlening in het weekend weer op te starten. Inmiddels kunnen gebruikers die al een account hadden bij Lavabit hun toegang weer herstellen. Dat gebeurt door een migratie naar het zogenaamde Dark Internet Mail Environment, ofwel Dime, een end-to-end-encryptiemethode die de makers van Lavabit in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Dime biedt drie verschillende modi: Trustful, Cautious en Paranoid. Deze bieden een oplopende mate van veiligheid.

Ook komt Lavabit met Magma, een nieuwe e-mailserver. De makers zeggen dat hun producten te gebruiken zijn 'zonder een PhD in cryptologie nodig te hebben'. Er komen mail-applicaties voor Windows, Mac OS, Linux, iOS en Android, maar die zijn vooralsnog niet uitgebracht. Ook is het nog niet mogelijk een nieuw account aan te maken, al is het wel mogelijk om alvast te pre-registreren. Op Twitter laat de maker van Lavabit weten dat het verwacht de uitrol van Magma dit weekend af te ronden.

Lavabit, dat bekendheid vergaarde doordat Edward Snowden de maildienst gebruikte, sloot in 2013 zijn deuren, na druk van de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Begin deze maand werd een terugkeer aangekondigd, en rond de inauguratie van de Amerikaanse president Trump kwam de dienst weer terug. Volgens de makers van Lavabit was deze datum symbolisch gekozen, uit bezorgdheid voor het beleid dat Trump zal voeren.