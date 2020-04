Paranoid Android op basis van Android 10 komt uit

Paranoid Android, een van de populairdere custom roms voor Andoid-telefoons, heeft nu meerdere releaseversies op basis van Android 10 beschikbaar. Onder andere OnePlus-telefoons, de Xiaomi Mi 6 en 9 en de Essential Phone zijn compatibel.

De volledige lijst bestaat uit de Asus Zenfone Pro Max M2 en Zenfone Pro Max M1, de Essential Phone, de OnePlus 7 Pro, 6, 6T, 3 en 3T, de Redmi 5, de Xiaomi Mi 9 en de Mi 6. Installeren vanuit de op Android 9 gebaseerde versie van Paranoid Android is niet mogelijk, dus gebruikers moeten via de recovery het zip-bestand van het os flashen. De rom wordt overigens Paranoid Android Quartz genoemd.

De rom heeft Google-apps voorgeïnstalleerd, SafetyNet is intact op de meeste apparaten, heeft de rom de April Security Patch en een lading kleine features die in de blogpost uiteen worden gezet. In deze versie is het ook mogelijk om incremental updates toe te passen, wat betekent dat alleen de nodige data gedownload hoeft te worden en niet een volledig nieuwe rom. Verdere updates kunnen overigens binnen het os zelf gedownload en geïnstalleerd worden, gebruikers hoeven geen handmatige installaties via recovery te doen.

Het ontwikkelteam schrijft verder dat releaseversies voor een handvol telefoons ook onderweg zijn, waaronder voor de OnePlus 5, 5T, 7, 7T, 7T Pro, Pocophone F1, Xiaomi Mi 9T en 9T Pro en meer.