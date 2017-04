Door Mark Hendrikman, zondag 23 april 2017 10:09, 8 reacties • Feedback

De bekende custom rom Paranoid Android gaat waarschijnlijk zijn terugkeer maken. De makers vna de rom hebben een teaserplaatje op Google Plus gezet. Het beeld toont een silhouet van de vernieuwde pie controls die in de rom zullen zitten.

De afbeelding die de ontwikkelaars op Google+ hebben gezet, toont nauwelijks inhoud en wordt alleen vergezeld door de hashtag #stayparanoid, maar het is desalniettemin het eerste echte teken van leven dat het team heeft laten zien sinds de zomer van 2016, toen het zijn op Android 6.0.1 gebaseerde roms uitbracht voor de ondersteunde apparaten.

Pie controls zijn een ronde of halfronde interface die opgeroepen kan worden door een bepaalde hard- of softwareknop ingedrukt te houden, waarna de taartvorm verschijnt. Die is onderverdeeld in taartpunten die ieder een bepaalde knop en functie vertegenwoordigen. Pie controls zijn een methode om van een enkele knop een meervoud aan knoppen te maken. Dit is een van de hoofdfuncties van Paranoid Android.

In een reactie tegenover XDA Developers laat teamleider Arz Bhatia weten dat de ontwikkelaars niet van plan zijn om zogenaamde nightlies, versies die nog niet helemaal stabiel zijn, vrij te geven. In plaats daarvan gaan ze nu gewoon voor versies die geschikt zijn voor het algemene publiek. Het team werkt aan een romversie die gebaseerd is op Android 7 Nougat. De op Android 6 gebaseerde rom kwam uit voor apparaten van Sony, OnePlus, Oppo, en voor Google Nexus-apparaten. Waarvoor de nieuwe rom alleen uit gaat komen, is niet bekend.

Deze versterkte focus op stabiliteit komt ook doordat het team enkele belangrijke ontwikkelaars is kwijtgeraakt. Vermoedelijk doelt Bhatia hiermee op de leden die door OnePlus aangenomen zijn om aan diens eigen rom OxygenOS te werken.