Door Arnoud Wokke, donderdag 1 juni 2017 07:45, 6 reacties • Feedback

De ontwikkelaars van Paranoid Android, een van de populairste custom roms voor Android, hebben een nieuwe versie van hun software online gezet. Paranoid Android was een tijd niet meer in ontwikkeling, maar maakt nu dus een comeback.

De build is er voor de OnePlus 3 en 3T, Google Pixel en Pixel XL, Nexus 5X en Nexus 6P, zo meldt XDA-Developers. De naam is nu AOSPA, een samenvoeging van de afkortingen voor Android Open Source Project en Paranoid Android.

De build is gebaseerd op Android 7.1.2 en onderscheidt zich van andere custom roms door de toevoegingen aan de camerasoftware die moet zorgen voor betere foto's. Ook keren de 'pie controls' terug, die de onscreen-knoppen vervangt voor een menu in de vorm van een halve cirkel die op te roepen is met een veeg van de zijkant. Daarnaast kunnen gebruikers thema's instellen via de Color Engine. De wallpapers zijn gemaakt door dezelfde artiest die ze maakt voor OnePlus-telefoons.

De ontwikkelaars werken aan ondersteuning van meer toestellen dan de huidige zes. Het is onbekend of en wanneer ondersteuning voor andere toestellen in de firmware zal komen. De ontwikkelaars zeiden in april voor het eerst dat Paranoid Android zou terugkomen.