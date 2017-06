Door Arnoud Wokke, donderdag 1 juni 2017 08:16, 33 reacties • Feedback

De Europese Unie zou standaarden en ethische regels moeten hebben voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Nu ligt de verantwoordelijkheid voor de uitdagingen rondom ai alleen bij bedrijven, maar wetenschap en overheid moet daarin ook een rol krijgen, zegt het EESC.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité pleit voor drie soorten regels op het gebied van kunstmatige intelligentie. Er moeten standaarden komen waaraan ai voldoet, zoals die er nu zijn voor andere productgroepen als huishoudelijke apparatuur. Daarnaast moeten er ethische regels komen die garanderen dat kunstmatige intelligentie rekening houdt met menselijke waardigheid, integriteit en culturele- en genderdiversiteit. Tot slot moet de EU arbeidsstrategieën hebben om ervoor te zorgen dat mensen banen blijven houden en daar plezier in blijven hebben, ook als ai daar een grotere rol in gaat spelen.

Het advies van de EESC weegt zwaar, omdat het een belangrijk adviesorgaan is voor beleid binnen de Europese Unie. De voorstellen zijn erop gericht om ervoor te zorgen dat de mens de controle houdt over kunstmatige intelligentie. De EESC ziet voor de EU daarin wereldwijd een voortrekkersrol.

De ontwikkeling van AI ligt nu vooral bij bedrijven, maar de EESC ziet de maatschappelijke kwesties die samenhangen met de opkomst van kunstmatige intelligentie als belangrijk genoeg dat ook de wetenschap en de politiek een rol zouden moeten hebben.

Politici maken zich al langer zorgen over de impact van kunstmatige intelligentie op onder meer werkgelegenheid. Zo zouden bijvoorbeeld veel mensen die nu werken binnen transport, zoals vrachtwagenchauffeurs en taxichauffeurs, in de komende decennia hun baan kunnen verliezen als zelfrijdende auto's en trucks hun werk overnemen. De angst dat kunstmatige intelligentie de mensheid gaat overvleugelen is al langer zichtbaar in onder meer science-fiction.