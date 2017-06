Door Julian Huijbregts, donderdag 1 juni 2017 09:01, 25 reacties • Feedback

Logitech introduceert twee draadloze muizen die voorzien zijn van een nieuwe Darkfield-lasersensor met een nauwkeurigheid van 4000dpi. De MX Master 2S en MX Anywhere 2S kunnen met drie apparaten worden verbonden. Het wisselen van apparaat gaat met nieuwe Flow-software vanzelf.

Het ontwerp van de Logitech MX Master 2S is hetzelfde als dat van zijn voorganger, de MX Master, die de fabrikant sinds 2015 in zijn assortiment heeft. Logitech zegt de accuduur van de muis verbeterd te hebben; het nieuwe model zou tot zeventig dagen meegaan op een lading. Bij het vorige model was dat veertig dagen. Als de muis leeg is, kan hij aan een micro-usb-kabel gehangen worden om weer op te laden. Drie minuten laden moet voldoende zijn voor acht uur gebruik.

Volgens Logitech werkt de lasersensor ook op glas. De nieuwe sensor is nauwkeuriger dan die van de voorgaande MX Master-muizen, die een sensor met een maximale nauwkeurigheid van 1000dpi hebben. Net als de eerste MX Master-muis heeft het nieuwe model een aanpasbaar scrollwiel. Met een knop onder het wieltje kunnen gebruikers kiezen uit een modus met weerstand en een modus zonder, om snel te scrollen. De modus met weerstand heeft speed-adaptive scroll, waarbij de weerstand uitgeschakeld wordt als er hard aan het wieltje wordt gedraaid. Ook heeft de MX Master 2S-muis een duimwieltje om horizontaal te scrollen en het vlak waarop de duim rust, is eveneens een knop. Die kan gebruikt worden om de gestures van Windows 10 te simuleren.

Samen met de MX Master 2S verschijnt de MX Anywhere 2S, een kleiner model dat bedoeld is voor gebruik in combinatie met laptops. Deze uitvoering heeft dezelfde Darkfield-lasersensor als het grote model en ook het scrollwiel biedt dezelfde functionaliteit. Beide muizen maken draadloos verbinding via bluetooth of met de meegeleverde dongle met Unifying-technologie van Logitech, die op 2,4GHz werkt. De muizen kunnen met maximaal drie verschillende apparaten gebruikt worden.

Wisselen tussen computers kan met een schakelaar die aan de onderkant van de muizen is geplaatst, maar als de meegeleverde Flow-software wordt geïnstalleerd op de systemen, is dat niet nodig. Bij gebruik daarvan wisselt de muisbediening automatisch naar een ander systeem als de cursor naar de rand van het beeld wordt verplaatst. De Flow-software, die beschikbaar is voor Windows en macOS, maakt ook het kopiëren van tekst of bestanden van de ene naar de andere computer mogelijk. De software werkt ook met de vorig jaar geïntroduceerde M720-muis. Flow is niet compatibel met oudere modellen, zoals de eerste MX Master.

Logitech brengt de MX Master 2S in drie kleuren op de markt: donkergrijs, wit en blauw. De adviesprijs is 109 euro. De MX Anywhere 2S is er alleen in donkergrijs en kost 90 euro.

Behalve met de twee nieuwe MX-muizen komt Logitech met de M590 Multi-Device Silent mouse. Dat is een model dat vrijwel geen geluid maakt tijdens het klikken en met maximaal twee apparaten tegelijk verbonden kan worden. De draadloze M590 werkt op een AA-batterij, weegt honderd gram, heeft zeven knoppen en is uitgerust met een lasersensor met een nauwkeurigheid van 1000dpi. De M590 krijgt een adviesprijs van 50 euro.