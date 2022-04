Logitech kondigt lichte draadloze muis MX Anywhere 3 aan

Logitech kondigt de MX Anywhere 3 aan, een kleinere en lichtere variant van de MX Master 3, die een jaar geleden verscheen. De MX Anywhere 3 heeft hetzelfde scrollwiel als de Master 3 en kan ook met verschillende apparaten tegelijk verbonden zijn. Hij kost 90 euro.

De Logitech MX Anywhere 3 is eind deze maand leverbaar en verschijnt in drie kleuren. Er verschijnen een reguliere variant en een 'MX Anywhere 3 for Mac'. Beide krijgen een adviesprijs van negentig euro. De MX Anywhere 3 is een draadloze muis die uitgerust is met hetzelfde metalen scrollwiel als de MX Master 3. Elektromagneten zorgen ervoor dat dit MagSpeed Scroll Wheel licht en snel kan draaien. Net als de MX Master 3 kan de MX Anywhere 3 bovendien met drie verschillende apparaten tegelijk verbonden zijn. De Anywhere 3 ondersteunt ook Logitech Flow, een technologie waarmee afbeeldingen en documenten tussen de verschillende computers gekopieerd kunnen worden.

De MX Anywhere 3 is met een gewicht van 99 gram een stuk lichter dan de Master 3, die 141 gram weegt. Dat komt vooral doordat de Anywhere 3 een stuk kleiner is. Dat gaat niet ten koste van de batterijduur. Volgens Logitech houden beide modellen het bij normaal gebruik zeventig dagen vol. Opladen gaat via een USB-C-connector. Bij de reguliere variant van de Anywhere 3 levert Logitech een dongel mee, die communiceert op de 2,4GHz-wifiband. De muis kan echter ook via bluetooth communiceren. In tegenstelling tot de Master 3 kan de Anywhere 3 zowel links- als rechtshandig gebruikt worden.