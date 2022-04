Belgische zonnewagen wint 'Europees kampioenschap'

Het Belgische Solar Team heeft met zijn BluePoint-zonnewagen de iLumen European Solar Challenge gewonnen, het officieuze Europese kampioenschap. Het Solar Team Twente eindigde op de tweede en derde plek wat de 24-uursrace betreft.

Het Belgische Solar Team wist met BluePoint in 24 uur de meeste rondes af te leggen op het Circuit van Zolder in België. Dat lukte onder andere door slechts een keer bij te laden, waar twee keer de accu laden toegestaan is bij de iLumen European Solar Challenge. Het Belgische team deed ook mee met de Punch 2 uit 2017. Die wagen finishte als zesde.

Het Nederlandse Solar Team Twente eindigde op de tweede plek wat betreft het hoogste aantal afgelegde rondes, met de in 2016 ontwikkelde RED Shift. Het team had enkele verbeteringen aan de elektronica doorgevoerd en wist daarmee de RED E voor te blijven. De RED E is de meest recente in Twente ontwikkelde zonnewagen en deze wist de derde positie in de race in te nemen. De RED E raakte vorig jaar van de weg tijdens de World Solar Challenge in Australië.

Bij de algemene eindscore nam de organisatie ook de resultaten van het doorlopen van een dynamisch parcours met onder andere slalom-challenge en de snelst afgelegde ronde mee. In dat eindklassement eindigde het Groningse Dutch Solar Racing met de smalle Green Lightning-zonnauto op de derde plek. BluePoint won dat algemene klassement en de RED Shift eindigde daarna. De RED E werd vierde.