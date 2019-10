Stella Era uit Eindhoven komt met hoogste score over de finish bij zonnerace

De Stella Era-zonnewagen van Solar Team Eindhoven is vrijdag over de streep in Adelaide gegaan. Omdat de efficiëntiescore van het team hoger is dan van concurrenten, kan het team zaterdag als winnaar in de Cruiser-klasse worden uitgeroepen.

De zonnewagen van Solar Team Eindhoven kwam vrijdag als tweede auto in de Cruiser-klasse over de finish in Adelaide. Team Sunswift van de Australische University of New South Wales kwam eerder binnen. Dit zijn de enige twee teams in het klassement voor gezinsauto's die op tijd binnenkwamen en zo geen strafpunten krijgen.

Het team van de Technische Universiteit Eindhoven behaalde met Stella Era een efficiëntiescore van 111,7 punten waarmee het de concurrenten flink achter zich liet. Team Sunswift behaalde bijvoorbeeld 56,1 punten en team IVE uit Hongkong kreeg 44,2 punten. De uiteindelijke efficiëntie-score werd bepaald door het aantal personen-kilometers en de hoeveelheid verbruikte energie.

Solar Team Eindhoven behaalde de hogere score. Dat kwam met name omdat het team grote delen van de race met vier inzittenden reed. De concurrenten deden het met twee inzittenden. Onder andere door de harde wind kon het Eindhovense team niet zo vaak met vier personen rijden als gepland. Nieuw bij deze editie van de World Solar Challenge was dat de Cruiser-auto's slechts twee keer bij een laadpaal mochten laden. De langste etappe van 1200 kilometer diende zo op een enkele acculading afgelegd te worden.

Zondagmiddag wordt de uiteindelijke uitslag in de Cruiser-klasse bekendgemaakt. Bij de totaalscore neemt de jury onder andere comfort en mate van innovatie mee. Solar Team Eindhoven won drie keer eerder de wereldtitel in de Cruiser-klasse van de World Solar Challenge.