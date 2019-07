Studenten TU Eindhoven presenteren zonneauto Stella Era met autonome functies

Het Solar Team Eindhoven presenteert zijn nieuwe zonneauto Stella Era. De gezinsauto kan onder andere autonoom een zonnige parkeerplek opzoeken. Het studententeam doet met de Stella Era mee aan de World Solar Challenge in Australië.

Het dak van de Stella Era ligt vol met zonnepanelen en daarom kan de auto volgens de studenten in theorie 1800km afleggen. Met vier inzittenden heeft de Stella Era een actieradius van 1200km. De auto kan ook fungeren als laadpaal voor andere elektrische voertuigen. De Stella Era is de vierde gezinsauto van het Solar Team Eindhoven. Eerder waren er de Stella, Stella Lux en Stella Vie. Met laatstgenoemde won het team in 2017 de Cruiser Class voor praktische auto's bij de wedstrijd in Australië. De race wordt om de twee jaar gehouden, het team verdedigt dit jaar dus zijn titel.

De Stella Era kan autonoom een zonnige parkeerplek opzoeken en houdt tijdens het rijden rekening met de weersvoorspelling en de nog te rijden afstand. Op die manier kan de auto berekenen hoeveel energie er over is om te delen met andere auto's. Het studententeam heeft een bijbehorende Stella App ontwikkeld, daarmee zouden theoretische eigenaren zonne-energie kunnen verkopen aan andere elektrische auto's.

Het team ziet de Stella Era niet alleen als een auto, maar ook als een bron van energie. Volgens het team is het onrealistisch dat er in Nederland genoeg laadpalen geplaatst worden om in 2030 emissieloos rijden voor iedereen mogelijk te maken. Ook auto's laten fungeren als laadpaal zou daarbij uitkomst bieden.

De Stella Era heeft vijf vierkante meter aan zonnepanelen op het dak. Het team zegt de elektrische efficiëntie sterk verbeterd te hebben door de complete aandrijflijn zelf te ontwikkelen. Wat er nu op de markt is voldoet volgens het team niet aan de eisen voor een zonneauto. De studenten hebben in tien maanden zelf de elektrische motoren en een battery management system ontworpen en gebouwd.

Solar Team Eindhoven doet in oktober mee aan de Bridgestone World Solar Challenge in Australië. Daar moeten de deelnemende teams 3022km overbruggen. Een nieuwe regel is dat de auto's dit jaar maar twee keer mogen opladen en er is een stuk van 1200km dat afgelegd moet worden zonder opladen. Het team uit Eindhoven is het enige Nederlandse team dat meedoet aan de klasse voor gezinsauto's.