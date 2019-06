Solar Team Twente presenteert kleine zonneauto voor de World Solar Challenge

Studenten van de Universiteit Twente hebben hun zonneauto voor de World Solar Challenge gepresenteerd. Hiermee gaan ze in oktober in de Australische outback de strijd aan met concurrerende teams. Ten opzichte van de vorige versie is de huidige zonneauto een stuk kleiner.

Een van de belangrijkste vernieuwingen van de nieuwe zonneauto, de Red E, is het feit dat deze een stuk kleiner is dan de auto's die het team bij voorgaande edities van de World Solar Challenge heeft gebruikt. Om tot een kleinere auto te komen zijn andersoortige zonnepanelen gebruikt. Bij de vorige editie van de race gebruikte het team uit Enschede nog siliciumcellen, maar die zijn nu ingeruild voor GaAs -zonnepanelen. Die leiden tot een hogere efficiëntie, zodat er een minder groot oppervlak voor de zonnepanelen nodig is en de auto compacter kon worden. In feite ontbreekt nu de volledige neus, wat in de afmetingen ongeveer 1,5 meter scheelt.

Sybren Wubs, de technisch manager van Solar Team Twente, legt uit dat er gekozen is voor triple-junction cellen, waar volgens de regels maximaal een oppervlakte van 2,64m² voor mag worden gebruikt. Ter vergelijking: het Groningse Top Dutch Solar Racing-team gebruikt GaAs-panelen met single-junction zonnecellen en hebben daarvoor 3,56m² tot hun beschikking. "Bij deze zonnecellen kunnen we gebruikmaken van licht met drie verschillende golflengten, zodat we meer energie uit het zonlicht kunnen halen", aldus Wubs. Het gaat volgens hem om 'uiterst kwetsbare zonnecellen' die na elke racedag zorgvuldig moeten worden schoongemaakt met speciale borstels.

Het compact houden van de auto is volgens Wubs heel belangrijk. "De aerodynamische weerstand schaalt met de oppervlakte van de auto. Door de auto zo klein te houden kunnen we straks op het parcours in Australië met dezelfde energie harder rijden. De gemiddelde snelheid ligt tussen de 90-110km/u en onze auto heeft een topsnelheid van 130km/u."

Naast het gebruik van andersoortige zonnepanelen heeft een andere vernieuwing ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het besparen van ruimte: het gebruik van een ophanging die volgens Wubs is gebaseerd op de wielophangingen uit de Formule E. Het betreft een pull-rod-ophanging. "Dat bespaart niet alleen ruimte, maar zorgt er ook voor dat de krachtoverbrenging lineair wordt doorgegeven op de veerdempers. Vorig jaar gebeurde dat nog onder een hoek. De krachtoverbrenging komt nu uit dezelfde richting, wat efficiënter is."

Het ruimtebesparende effect van de pull-rod-ophanging was ook belangrijk om ruimte te creëren voor alle benodigde systemen. Het gaat namelijk om dezelfde systemen die twee jaar geleden ook in de grotere, destijds gebruikte zonneauto zijn toegepast. Het laten passen van alle systemen in het nieuwe ontwerp was volgens Wubs dan ook een 'grote puzzel'. Hij beschrijft de auto als een 'bundeling van compromissen', omdat sommige teamleden voor hun systemen juist meer ruimte willen.

Foto's: Jerome Wassenaar

Nu de auto gepresenteerd is volgen er nog meerdere tests, waaronder het plaatsen van de auto in een windtunnel. Daarbij worden de aerodynamische eigenschappen getest en zullen er op detailniveau nog kleine aanpassingen worden doorgevoerd. Wubs heeft het daarbij bijvoorbeeld over 'aerodynamische trucjes om de wind anders over de auto te sturen'. Het ontwerp van de shell staat echter al vast. Daarnaast zal de Red E nog op een circuit met een gebogen bocht worden ingezet om de rolweerstand te bepalen.

Er is tijdens de race ook een invloedrijke factor waar de teams geen enkele invloed op hebben: het weer. Om daarop in te spelen gaat er in ieder geval een meteoroloog mee met het team en er zal een auto vooruit rijden om eventuele weersveranderingen en data te kunnen doorgeven. Het handigste is om de gehele tijd over een stabiele en snelle internetverbinding te beschikken. Team Solar Twente is nog aan het uitzoeken hoe dat het beste gerealiseerd kan worden en welke speciale apparatuur daarvoor nodig is. Ter vergelijking: het team van de TU Delft heeft een eigen satellietwagen die voortdurend voor een snelle internetverbinding zorgt, terwijl Top Dutch Solar Racing zich moet zien te redden met dekking bij roadhouses langs de weg en informatie die vanuit Nederland via de satelliettelefoon wordt doorgegeven.

De Bridgestone World Solar Challenge wordt dit jaar van 13 tot 20 oktober gehouden. Deelnemende teams beginnen in het Australische Darwin en rijden drieduizend kilometer naar het zuidelijk gelegen Adelaide. Met hun zonneauto doet het Enschedese team mee in de Challenger-klasse, waarbij het de bedoeling is om zo snel mogelijk die drieduizend kilometer af te leggen.