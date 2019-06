Google stopt later dit jaar met livestreamdienst Hangouts On Air

Google trekt de stekker uit Hangouts On Air. Het onderdeel van de chatdienst waarmee videochats openbaar konden worden uitgevonden stopt als onderdeel van de verdere uitfasering van Hangouts.

Gebruikers die een videostream starten via Hangouts On Air krijgen een melding te zien dat de service 'later dit jaar' niet meer te gebruiken is. Wanneer dat precies is is niet helemaal duidelijk.

Hangouts On Air was aanvankelijk een feature in Google+ die later in YouTube werd verwerkt. Met de functie kunnen gebruikers een videochat met meerdere egbruikers livestreamen naar YouTube. Google verwijst gebruikers door naar youtube.com/webcam om een soortgelijke functie te gebruiken. Google wil volgend jaar helemaal stoppen met Hangouts, en zich volledig richten op zijn andere chatapps Duo en Allo.