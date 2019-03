Google sluit chatdienst Allo

Google sluit dinsdag zijn chatdienst Allo. De dienst kwam in het najaar van 2016 online, maar heeft nooit veel gebruikers gekend. Veel van de functies zitten inmiddels in andere apps en diensten van Google.

Google zegt in een banner op de website van Allo dat de sluitingsdatum is vastgesteld op deze dinsdag, 12 maart 2019. Daarbij verwijst het naar een blogpost om gebruikers op instructies te wijzen hoe ze hun chatgeschiedenis kunnen opslaan. Google stopt met Allo, omdat het de standaard-sms-app in Android, Berichten, heeft uitgebreid met veel van de functies uit Allo.

Veel van die functies in Berichten vereisen dat de provider rcs ondersteunt, een berichtenstandaard die de WhatsApp-tegenhanger van providers had moeten worden maar die nooit van de grond is gekomen. Google hoopt dat het alsnog gebeurt. Het tegelijk met Allo aangekondigde Duo blijft wel in de lucht.

Allo was bij de release in 2016 vooral een showcase voor het laten zien van de mogelijkheden van de Google Assistant. Zo konden gebruikers de Assistant toevoegen in groepschats en zo gebruik maken van de functies om restaurants te boeken of kaartjes te reserveren voor een bioscoop.