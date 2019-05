Google maakt groepsvideogesprekken mogelijk in Duo en komt met databesparing

Google heeft een aantal nieuwe functies toegevoegd aan Duo, waaronder de mogelijkheid om een groepsgesprek te voeren. Daarnaast is er nog een functie ingebouwd om data te besparen bij videobellen, en een mogelijkheid om persoonlijke videoboodschappen te maken.

Volgens Google is videobellen in groepen mogelijk tot een maximum van acht personen, waarbij iedere deelnemer aan het gesprek getoond kan worden op het scherm. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een groep met mensen te selecteren, die vervolgens worden gebeld; zodra zij opnemen, verschijnt hun videofeed op het scherm. De mogelijkheid voor groepsgesprekken is zowel voor Android als iOS wereldwijd beschikbaar gemaakt via een update van de bijbehorende app.

Ook heeft Duo een manier gekregen om data te besparen; hiervoor is een speciale functie ingebouwd die gebruikers aan kunnen zetten als zij bijvoorbeeld een kleine databundel hebben. Google licht niet nader toe op welke manier er data wordt bespaard, maar waarschijnlijk wordt er strengere compressie toegepast op de video waardoor minder data nodig is voor de 'lite'-versie. Vooralsnog is de databesparingsfunctionaliteit alleen beschikbaar in India, Brazilië en Indonesië, maar volgen andere landen binnenkort.

Tenslotte heeft Google het mogelijk gemaakt om persoonlijke videoboodschappen te maken met tekst en emoji's. Ook is het mogelijk om op een videoboodschap te tekenen.