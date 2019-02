Google begint met beschikbaar maken van videobelapplicatie Duo in browsers

Google is begonnen met het beschikbaar maken van zijn videobelapplicatie Duo in browsers. Gebruikers melden dat de webversie actief is en werkt in Chrome, Safari en Firefox. De webversie werkt nog niet voor iedereen en werkt in Edge helemaal niet.

De webversie van Google Duo is te benaderen via de duo.google.com, gebruikers moeten ingelogd zijn op hun Google-account. Volgens 9to5Google zijn de ervaringen van gebruikers verdeeld, maar werkt de browserversie bij de meeste Chrome-gebruikers die geen G Suite-account hebben goed.

De webversie heeft een eenvoudige interface met een lijst van recente contacten aan de bovenkant en daaronder een volledige contactenlijst. De webversie van Duo kan overweg met browsernotificaties en gebruikers kunnen op die manier een notificatie krijgen als ze gebeld worden.

Google heeft zelf nog geen informatie gegeven over de webversie van Duo. Vermoedelijk schakelt de zoekgigant de functionaliteit eerst voor een deel van de gebruikers in. Vorige maand kwam al het bericht naar buiten dat Google zou werken aan een webversie van Duo.