Google integreert app voor videobellen in telefoon-app Pixel

Google gaat de eigen app Duo integreren in de telefoon-app van zijn Pixel-telefoons en Android One-toestellen. Het is de bedoeling dat het daardoor makkelijker zal zijn om contacten te bellen via een videoverbinding. De app komt vooralsnog niet in de telefoon-app voor alle Android-toestellen te zitten.

Als provider ViLTE ondersteunen, de standaard voor videobellen via 4g, dan kan dat ook vanuit de telefoon-app van de Google-telefoons, zegt de zoekgigant. Nog maar weinig providers ondersteunen ViLTE op het eigen netwerk, in tegenstelling tot het populairdere VoLTE - Voice over LTE.

Op een later moment moet het mogelijk worden om met een druk op de knop te wisselen van een gesprek via alleen spraak naar een Duo-gesprek met video, maar dat is nu nog niet mogelijk. Duo verschijnt alleen bij Android One en Pixel-telefoons in de telefoon-app, omdat Google die toepassingen maakt. De telefoon-apps op bijvoorbeeld toestellen van Samsung en Huawei zijn in beheer van die fabrikanten zelf en daar oefent Google dus geen controle over uit.

Google bracht Duo vorig jaar uit als vervanging voor videobellen via onder meer de eigen app Hangouts. Duo zou videobellen makkelijker en beter moeten maken. Duo heeft in de Play Store tussen honderd en vijfhonderd miljoen installaties en bijna 900.000 beoordelingen. Het is onbekend hoeveel actieve gebruikers de app heeft.