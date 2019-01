'Videobelapplicatie Duo krijgt webversie in de komende weken'

Google lijkt van plan te zijn om de videobelsoftware Duo binnenkort te voorzien van een webversie. Dat moet de applicatie toegankelijker maken, door compatibiliteit met meer verschillende apparaten.

De plannen zijn nog niet publiekelijk gemaakt, maar een bron heeft tegen het doorgaans goed ingevoerde 9To5 Google gezegd dat de webversie in de komende weken beschikbaar moet komen. Er komt ondersteuning voor Chrome, maar 'waarschijnlijk' werken andere grote browsers zoals Firefox en Safari ook.

Verder ontbreekt er nog veel informatie over de vermoedelijke webversie van Duo, waardoor nog onduidelijk is of alle functionaliteit die in de mobiele versie van de bel- en chatapplicatie zit, ook naar de webversie komt. Met Duo is het onder andere mogelijk om te videobellen, videoboodschappen achter te laten en is er 'knock knock', waarbij de video van de beller al is te zien op het lockscreen voordat er wordt opgenomen.

Ondertussen lijkt Google ook te werken aan nieuwe functionaliteit voor Duo. Er zou een mogelijkheid voor groepsbellen moeten komen, en betere ondersteuning voor video in omstandigheden met weinig licht. Ook moet het mogelijk worden om favoriete contactpersonen vast te 'pinnen' op het scherm.