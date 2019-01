'Apple brengt reeks iPads uit zonder Face ID'

Er zijn aanwijzingen gevonden dat Apple een aantal nieuwe iPad-varianten uit gaat brengen, waarbij geen Face ID aanwezig is. Het gaat om vier modellen, waarvan het bestaan niet is bevestigd maar er wel verwijzingen naar zijn gevonden in broncode.

De verwijzingen naar de nieuwe iPads zijn gevonden in de code van iOS-versie 12.2, waarvan momenteel alleen nog maar een bètaversie beschikbaar is. Ontwikkelaar Steve Troughton-Smith vond de code, waarbij gerefereerd wordt naar de iPad 11 in vier varianten; twee met alleen wifi, en twee met ook 4g-ondersteuning. De configuraties van de genoemde modellen wijzen erop dat Face ID niet wordt ondersteund, aldus Troughton-Smith.

Verdere ondersteuning voor de vermoedens dat er nieuwe iPads worden uitgebracht, kwam via het certificeringsbureau van de Eurasian Economic Commission. Die keurde namelijk onlangs zeven verschillende modellen goed, met de codenamen A2123, A2124, A2126, A2153, A2154, A2133 en A2152.

In de code is ook een verwijzing gevonden naar een nieuwe iPod Touch, met codenaam iPod 9. Ook deze moet het stellen zonder Face ID, maar is er ook geen Touch ID aanwezig. Het is onduidelijk wat de verdere specificaties zijn, maar er kwamen al wel eerder geluiden naar buiten over een nieuwe iPod Touch,

Mogelijk wordt een van de nieuwe iPads een opvolger voor de huidige iPad Mini. Er gaan al geruime tijd geruchten dat Apple met een nieuwe versie van zijn kleinste tablet komt.