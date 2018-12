Apple: lichtelijk kromme iPad Pro voldoet aan of overstijgt kwaliteitseisen

Apples senior vp van hardware engineering Dan Riccio stelt in een e-mail dat de nieuwe iPad Pro ondanks kromme behuizingen 'voldoet aan alle kwaliteitseisen of die zelfs overstijgt'. De uitspraak is een nog stevigere verdediging van het fenomeen dan het bedrijf eerder al gaf.

Dan Riccio e-mailt verschillende Apple-klanten met dit bericht naar aanleiding van hun klachten over gebogen iPad Pro's. 9to5Mac heeft een zo'n e-mail online gezet. "Het unibody-ontwerp voldoet aan al Apples strenge kwaliteitseisen op het gebied van ontwerp en precisiefabricage. We hebben het zorgvuldig ontworpen en ieder deel van het productieproces wordt precies gemeten en gecontroleerd", stelt de topman.

Verder benadrukt hij dat de functionaliteit niet beïnvloed wordt door een eventuele kromming en vertelt hij dat deze iPad "maximaal 0,4 millimeter mag afbuigen, oftewel de dikte van nog geen vier lagen papier". Gebruikers die te maken hebben met dit probleem doen er dus wel goed aan om na te gaan of hun iPad Pro binnen die marge valt of niet.

De uitspraken van Apple zijn nog een schepje bovenop wat het eerder al gezegd had; afgelopen woensdag liet de techgigant al weten dat een eventuele kromming zich voor kan doen en dat dat volgens het bedrijf geen defect is. Dat betekent dat gebruikers de iPad Pro met dit euvel niet kosteloos kunnen laten repareren of vervangen onder de garantie.

Een eventuele lichte buiging in de behuizing van Apples nieuwe iPad Pro is een gevolg van het productieproces. Als de metalen behuizing gecombineerd wordt met plastic componenten en daarna afkoelt, kan dit schijnbaar voorkomen. Het kan zowel voorkomen op de 11"- als op de 12,9"-versie. De 4g-versie zou er meer last van hebben, omdat deze een plastic antennelijn heeft aan de achterkant.