Politie looft beloning van 56.000 euro uit voor gouden tip Gatwick-dronepiloot

De Britse politie looft een beloning van 56.000 euro uit voor de gouden tip die autoriteiten leidt naar de piloot die woensdag zeker twee drones zo dicht op vliegveld London Gatwick vloog dat het luchtverkeer tot driemaal toe stilgelegd moest worden in een periode van drie dagen.

De politie maakte verder bekend dat een beschadigde drone is aangetroffen in het noorden van het vliegveld. Deze wordt "met grote haast forensisch onderzocht", stelt een woordvoerder in een verklaring. Dat schrijft onder andere The Guardian. Twee verdachten die op vrijdagavond aangehouden werden, zijn ondervraagd en vrijgelaten. Zij staan niet meer onder verdenking. Ook is een huis in de buurt van Gatwick doorzocht, maar er is niets over een eventuele vondst bekendgemaakt.

140.000 reizigers waren gestrand op Gatwick als gevolg van het kat-en-muisspel dat de dronepiloot met autoriteiten speelde. Een deel daarvan moest zelfs in de hallen van de luchthaven overnachten. De financiŽle schade van de verstoringen wordt geschat op "miljoenen ponden", aldus de krant. Gatwick is het op een na grootste vliegveld van het Verenigd Koninkrijk en bedient 43 miljoen reizigers per jaar.

Specialisten van politie en defensie waren ingezet om de drones van het vliegveld te weren blijven aanwezig om eventuele toekomstige dronevluchten te voorkomen. Ze gebruiken daarvoor anti-drone-technologie, maar specificeren verder niet wat voor gereedschappen dat precies zijn.