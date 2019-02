Verenigd Koninkrijk vergroot no-flyzones voor drones rond vliegvelden

Het VK gaat de no-flyzone rond vliegvelden voor drones vergroten. Waar dat nu nog een straal van 1 kilometer is, wordt dat met ingang van 19 maart een straal van 5 kilometer rond de uiteinden van landingsbanen. Bij Dublin Airport vloog donderdag ook een drone.

De politie in het Verenigd Koninkrijk krijgt volgens The Guardian ook de macht om een dronepiloot staande te houden als ze verdenken dat hij of zij met een drone de wet overtreedt. Ook mag de politie digitale informatie op de drone inkijken om verder te onderzoeken of met de drone de regels zijn overtreden. Deze nieuwe bevoegdheden gaan ergens na het uitbreiden van de no-flyzone rond vliegvelden in.

De maatregelen zijn ongetwijfeld een gevolg van het drone-incident op vliegveld Gatwick, afgelopen december. Een drone vloog volgens autoriteiten voortdurend rond de gebouwen van het vliegveld, waardoor het vliegverkeer meer dan een dag lang stilgelegd moest worden. Daardoor werden 140.000 reizigers verhinderd. Verzamelde beelden van de drone zijn niet vrijgegeven.

De autoriteiten denken na onderzoek dat de dronevluchten het werk waren van iemand die de lay-out van het vliegveld goed kende, mogelijk een ontevreden medewerker of ex-medewerker. Die kennis van de omgeving betekende ook dat de piloot de drone tijdelijk kon verstoppen op bepaalde plekken waar de autoriteiten hem niet konden vinden, noch neerhalen. Dat zijn uitspraken van een anonieme bron bij de Britse overheid, tegenover de krant The Times.

Een politiewoordvoerster zegt dat er nog altijd naar alle mogelijkheden gekeken wordt, wat betreft de verdachte. Als er een verdachte in beeld is, dan heeft de politie dat niet bekendgemaakt. Het incident gebeurde twee maanden geleden.

In het Times-artikel wordt verder geschreven dat 'men denkt' dat de drone aangepast of zelfs volledig zelfgebouwd kan zijn. Dit omdat het vliegtuigje geen moeite had met de geofencing rond vliegvelden om dit soort situaties te voorkomen. Mogelijk had de drone op het gebied van snelheid en accuduur ook aanpassingen gekregen, is de speculatie verder.

Het nieuws komt op een moment dat bij Dublin Airport ook een drone is waargenomen. Door de waarneming van de drone bij het vliegveld is tijdelijk het vliegverkeer stilgelegd.