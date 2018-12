Australië gaat surveillancesysteem installeren voor traceren van drones

AustraliŽ gaat volgende maand beginnen met het plaatsen van surveillancesystemen die drones moeten identificeren en traceren. De Australische luchtvaartautoriteit meldt dat deze eerst worden geÔnstalleerd op grote vliegvelden en later bij andere 'dronehotspots'.

The Civil Avation Safety Authority, kortweg CASA, zegt tegen AFP dat het systeem met behulp van sensoren een drone en zijn serienummer kan identificeren. Daarnaast zou het kunnen berekenen wat de locatie van de dronevlieger is wanneer de drone in de lucht is. Nadere technische details en van wat voor sensoren het systeem gebruikmaakt zijn nog niet bekend.

In combinatie met een vernieuwd registratiesysteem, dat halverwege 2019 van kracht is, en verhoogde maximale boetes wil de Australische overheid op deze wijze strengere maatregelen nemen tegen overtredende dronebestuurders. De boetes kunnen oplopen tot 10.000 Australische dollar, wat omgerekend 6179 euro is.

Hoewel de technologie al langer in ontwikkeling is, zegt CASA's communicatiemanager Peter Gibson dat het incident bij het Engelse vliegveld Gatwick 'laat zien hoe belangrijk het hebben van een dergelijk systeem is'.

Op 19 december werden daar meerdere drones gesignaleerd, waardoor het vliegverkeer meerdere kuren gedurende lange periodes stil lag. Hierdoor strandden 140.000 reizigers. Er werden twee verdachten opgepakt, maar die zijn inmiddels weer vrijgelaten. Het is nog niet bekend wie de drones heeft bestuurd, voor zover er ook daadwerkelijk drones hebben gevlogen; de lokale politie houd er rekening mee dat er in werkelijkheid helemaal geen bij het vliegveld vlogen.