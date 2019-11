DJI ontwikkelt app die live de locaties van drones in de omgeving toont

Dronebouwer DJI werkt aan een app die live in kaart brengt waar er zich in de omgeving drones bevinden. De toepassing, die in de loop van 2020 moet verschijnen, moet het voor iedereen mogelijk maken om drones van verschillende merken op afstand te identificeren.

DJI gaf tijdens de Drone Enable-conferentie in het Canadese Montreal alvast een demonstratie van de nieuwe Remote ID-smartphoneapp. De bedoeling van de app is dat iedereen binnen het radiobereik van de drone informatie over het toestel kan opvragen. Concreet gaat het daarbij om de hoogte, snelheid en richting van de drone, de locatie van de piloot en het identificatienummer van het toestel. Voor de communicatie wordt gebruikgemaakt van het WiFi Aware-protocol, waarvan het signaal tot op een afstand van ongeveer één kilometer is te ontvangen.

Met Remote ID komt fabrikant DJI naar eigen zeggen tegemoet aan de vraag van luchtvaartautoriteiten om drones op een makkelijke en goedkope manier te identificeren. Zo wil de Amerikaanse Federal Aviation Administration of FAA nog voor het einde van dit jaar een voorstel voor verplichte identificatie op afstand indienen. Bij de Europese tegenhanger EASA gaat vanaf juli 2020 een gelijkaardige maatregel in.

"Remote ID is de sleutel om in de toekomst complexer droneverkeer mogelijk te maken, maar ook om de bezorgdheid over veiligheid weg te nemen", aldus Brendan Schulman, vice-president policy & legal affairs bij DJI.

De Remote ID-app is niet alleen compatibel met drones van DJI zelf, maar moet ook samenwerken met toestellen van andere fabrikanten. Volgens DJI hoeft daarvoor uitsluitend de software van de drone te worden bijgewerkt. De Chinese dronebouwer wil zijn software gratis beschikbaar stellen. Aan veel bestaande methodes zijn wel kosten verbonden, bijvoorbeeld in de vorm van bijkomende hardware of een abonnement.

De app van DJI wacht momenteel nog op goedkeuring door de luchtvaartautoriteiten. DJI verwacht dat de toepassing in de loop van volgend jaar beschikbaar komt voor het grote publiek.