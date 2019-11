Intel roept boxed versies van Xeon E-2274G terug vanwege ondermaatse koeler

Intel heeft de boxed versies van de Xeon E2274G-cpu teruggeroepen omdat de bijgeleverde cpu-koeler niet effectief genoeg is voor de chip. Intel stopt met het aanbieden van de boxed versie van de cpu. Het bedrijf biedt een tray-variant van de processor aan ter vervanging.

Deze week heeft Intel een product change notification uitgegeven, waarin gebruikers worden opgeroepen om de boxed versie van de Xeon E-2274G-cpu terug te sturen. Dit model wordt standaard geleverd met een cpu-koeler, maar deze is niet geschikt voor de processor. De E-2274G heeft namelijk een tdp van 83W, terwijl de koeler bedoeld is voor cpu's met een tdp van maximaal 65W. De product change notification is te zien in een downloadbare pdf.

De boxed versie van de E-2274G is per direct discontinued. De chipfabrikant biedt gebruikers een tray-versie van de cpu ter vervanging aan, zonder de meegeleverde koeler. Deze chip is verder identiek aan de boxed variant, dus gebruikers kunnen de cpu in principe blijven gebruiken met een andere koeler.

De Xeon E-2274G heeft vier cores met Hyperthreading en maakt gebruik van socket LGA-1151, die ook wordt gebruikt door de huidige Coffee Lake-cpu's voor consumenten. De cpu maakt dus geen onderdeel uit van Intels hedt -platform. De cpu-koeler die werd meegeleverd betrof de doorsnee Intel-koeler, met een circulair ontwerp en een enkele 90mm-fan bovenop.

Deel van de product change notification