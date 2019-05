Intel Xeon-roadmap toont Sapphire Rapids met ddr5 en pci-e 5.0 voor 2021

Een presentatie van Huawei toont dat Intels Sapphire Rapids-serverprocessors in 2021 uitkomen en ondersteuning hebben voor ddr5-geheugen en pci-e 5.0. De presentatie bevat Intels Xeon-roadmap tot eind 2022.

Op welk procedé Sapphire Rapids gemaakt wordt is nog niet bekend en ook is niet duidelijk hoeveel cores de Xeon-processors hebben. Volgens de presentatie zijn de processors bedoeld voor systemen met maximaal twee sockets. Sapphire Rapids krijgt plaats op het Eagle Stream-platform, dat ondersteuning heeft voor achtkanaals ddr5-geheugen en pci-e 5.0.

Ook staat bij Sapphire Rapids IAL genoemd. Dat staat voor Intel Accelerator Link en dat is de naam die Intel eerder gaf aan zijn interconnect op basis van pci-e 5.0. Inmiddels is die interconnect omgedoopt tot Compute eXpress Link, ofwel CXL. Techgiganten waaronder Facebook, Microsoft en Google hebben zich bij Intel gevoegd voor een samenwerking rondom deze interconnect. De roadmap lijkt aan te geven dat CXL dus vanaf Sapphire Rapids ingezet kan worden. Voor 2022 staat Granite Rapids op de roadmap; met dezelfde eigenschappen als Sapphire Rapids. Dat lijkt dus om een refresh te gaan.

Voordat Sapphire Rapids op de markt komt, brengt Intel Cooper Lake- en Ice Lake-processors uit voor servers. Van Cooper Lake komen varianten met maximaal 26 cores die bedoeld zijn voor systemen met vier tot acht sockets. Er komen ook varianten met maximaal 48 cores voor systemen met twee sockets. De Cooper Lake-processors ondersteuning achtkanaals ddr4-geheugen en pci-e 3.0. Bij de Ice Lake-varianten, die op 10nm worden gemaakt, is dat pci-e 4.0.

Intel heeft zelf nog niet in zoveel detail gesproken over zijn komende Xeon-processors. De roadmap is afkomstig uit een presentatie die Huawei in Rusland heeft gegeven. De bestanden werden opgemerkt door twittergebruiker @momomo_us en staan op het moment van schrijven nog online. Eerder deze maand gaf Intel bij een presentatie wel in brede lijnen aan wat er de komende jaren op komst is. Daarbij werd ook de komst van Sapphire Rapids in 2021 genoemd.