Intel schrapt Cooper Lake-serverprocessors voor systemen met twee sockets

Intel heeft zijn Cooper Lake-cpu's voor servers met twee sockets geschrapt. Cooper Lake-serverprocessors voor servers met vier en acht sockets komen volgend kwartaal wel uit. Naar verluidt worden de chips slechts aan een beperkt aantal klanten geleverd.

Het schrappen van Cooper Lake voor systemen met twee sockets werd eerder opgemerkt in een exclusieve analyse door SemiAccurate. Intel bevestigde deze ontdekking vervolgens aan techsite ServeTheHome. Volgens AnandTech moet Intel het grootschalig uitbrengen van Cooper Lake zelfs volledig schrappen: "Het bedrijf is ingesteld om de processoren alleen beschikbaar te stellen aan klanten met prioriteit die al een platform hebben ontworpen met vier of acht sockets voor de hardware."

Het bedrijf zegt zelf deze beslissing te hebben genomen vanwege 'het voortgezette succes van de tweede generatie Xeon Scalable-producten'. Dit is volgens het bedrijf in combinatie met 'de toenemende vraag naar 10nm Ice Lake-cpu's', hoewel dergelijke processors nog niet beschikbaar zijn. Hierom zou Intel de levering van Cooper Lake naar eigen zeggen 'vernauwen' om 'de vraag van de markt zo goed mogelijk tegemoet te komen'.

De originele Intel Xeon-roadmap uit 2018

Het bedrijf vertelt dat de levering van Cooper Lake-cpu's in de eerste helft van 2020 zal starten. Het gaat hierbij dus om processors voor servers met vier of acht sockets. Vermoedelijk worden de processors daarnaast dus slechts aan een beperkt aantal klanten geleverd. In eerste instantie stonden deze processors in de planning voor eind 2019, schrijft ServeTheHome.

De Cooper Lake-cpu's worden ondersteund op het aankomende Cedar Island-platform. Dit platform is scalable tot acht sockets. Uit een uitgelekte slide blijkt dat Cedar Island daarnaast ondersteuning krijgt voor zeskanaals geheugen, met tot 3TB aan werkgeheugen per socket. Intel zegt verder dat het zijn Ice Lake Xeon-processors op 10nm zal introduceren voor het Whitley-platform. Ook blijft het bedrijf op schema voor de levering van Ice Lake-cpu's later in 2020.

Cooper Lake-cpu's worden gemaakt op een 14nm-procedé en bevatten tot 56 cores met hyperthreading. Ook introduceren de Cooper Lake-processors nieuwe instructiesets, waaronder bfloat16 voor ai-workloads.