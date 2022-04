Intel Data Platforms-update

Tijdens een update van Intels Data Platforms Group, de businessunit die verantwoordelijk is voor onder meer Xeon-processors en Optane-storage, deed Intel uit de doeken hoe het de nieuwe strategie implementeert. In januari kondigde de Data Platforms Group namelijk een 'realignment' aan, wat je zou kunnen interpreteren als een reorganisatie. De nieuwe strategie moet de groep onder meer beter laten inspelen op toekomstige eisen van zijn klanten.

Binnen de groep vallen onder meer voornoemde Xeon-processors, maar ook netwerkapparatuur, fpga-hardware, gpu-accelerators en machine-learninghardware. Onder de divisie vallen dus ook Intels recentere acquisities, zoals Habana (2019), en iets oudere, zoals Altera (2015) en Movidius (2016).

Volgens Intel vormen enkele ontwikkelingen in de komende tijd een drijvende kracht voor het bedrijfsonderdeel: de adoptie van 5g-netwerken, kunstmatige intelligentie, 'de cloud' en rekenkracht juist voor de cloud: de zogeheten 'intelligent edge'. Daarbij wordt data lokaal verwerkt en wordt alleen relevante data naar de cloud gestuurd. Voor veel van die toepassingen is kunstmatige intelligentie, of 'deep & machine learning', een belangrijke factor.

De productaankondigingen die de Data Platform Group naar buiten bracht, reflecteren dan ook die focus op machine-intelligence. Daarbij zijn voor Intel drie pijlers van belang: een is de communicatie tussen hardware, van netwerken tot silicon photonics, twee is rekenkracht in de vorm van Xeons, accelerators en fpga-processors, en drie is opslag met Optane en gewoon nand.