Slide maakt melding van Intel Alder Lake-generatie van 10nm-desktopprocessors

Op Weibo is een slide verschenen die van Intel afkomstig lijkt en enkele komende productgeneraties van het chipbedrijf op een rij zet. Daaronder valt Alder Lake, een generatie desktopprocessors die Intel op 10nm maakt.

De slide is in het Chinees en is op Twitter uitgelicht door Komachi, die vaker processornieuws spot. De slide maakt melding van 10nm-producten van Intel, zoals de Tiger Lake-processors voor laptops, de DG1-videokaart op basis van de Xe-architectuur voor gpu's, Xeons die op de Ice Lake-architectuur gebaseerd worden en Snow Ridge-socs voor 5g-basisstations.

Het is opvallend dat Alder Lake in dit rijtje staat, omdat de overige producten dit jaar verwacht worden of al aangekondigd zijn om dit jaar te verschijnen. Eerdere geruchten wezen op een komst van Alder Lake-S voor desktops na Comet Lake-S en Rocket Lake-S, die beide nog op 14nm geproduceerd worden. De release van Alder Lake zou dan op zijn vroegst in 2021 plaatsvinden.

Een andere Chinese slide die tegelijkertijd verscheen, maar die Intel vorig jaar zelf al in het Engels publiceerde, spreekt van flinke verbeteringen van de 10nm-productie. Of dat betekent dat Alder Lake eerder dan verwacht kan verschijnen, is maar de vraag. Een Chinese site die de slides ook publiceert, claimt dat Alder Lake op de roadmap staat voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022.

Volgens de eerdere geruchten gaat het bij Alder Lake om processors met een big.Little-achtige configuratie met maximaal acht grote en acht kleine cores en tdp's van 80 en 125W.