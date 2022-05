Intel heeft DG2-chip voor 'enthousiast'-gpu aangezet in lab

Intels komende DG2-gpu is gericht op gamers in het enthousiast-segment. De fabrikant heeft een eerste versie van de chip gemaakt en aangezet in zijn lab. Het is nog niet bekend of de chip terechtkomt op een videokaart voor desktops, of bedoeld is voor laptops.

Intel-ceo Bob Swan meldt dat de DG2-gpu succesvol is aangezet. Het gaat om een chip die gebaseerd is op de Xe HPG-microarchitectuur. Die variant is bedoeld voor videokaarten voor gamers. Swan zegt dat deze komende gpu gericht is op het enthousiast-segment.

Het is mogelijk dat Intel de DG2-chip gaat inzetten in laptops, bijvoorbeeld in combinatie met de 45W-processors. Ook zou de chip op een losse videokaart voor desktops gezet kunnen worden. Met welke Nvidia- en AMD-gpu's de DG2 zal concurreren, is nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk wanneer producten met de DG2-gpu verschijnen. Vermoedelijk is dat ergens volgend jaar.

Intel werkt sinds 2017 onder leiding van voormalig AMD Radeon-topman Raja Koduri aan de Xe-gpu-architectuur. In augustus gaf Intel meer details over de verschillende uitvoeringen van de Xe-architectuur. Er komen varianten voor in laptops, desktops, datacenters en supercomputers.

Intel DG1 eind dit jaar in laptops als Xe Max

Eind dit jaar komen de eerste laptops uit met een Intel-gpu die losstaat van de processor. Dat gaat om de Xe Max, die gebaseerd is op de Intel DG1-chip met de Xe LP-microarchitectuur. Asus en Acer hebben laptops aangekondigd met deze Xe Max-gpu. Tom's Hardware merkt op dat fabrikanten de Xe Max kunnen configureren met Lpddr4x of het snellere GDDR6.

Begin dit jaar toonde Intel een ontwikkelaarsversie van de DG1-gpu. Dat ging om een losse videokaart, maar die komt niet als zodanig uit. De DG1-chip is gebaseerd op 96 execution units. Die chip komt nu dus in laptops terecht. De snelste Tiger Lake-processors hebben een geïntegreerde gpu met ook 96 eu's, maar die zijn maximaal op 1,35GHz geklokt, terwijl dat bij de DG1-variant volgens uitgelekte benchmarks 1,55GHz zou zijn. Ook kan de DG1 sneller zijn dan de geïntegreerde gpu door het gebruik van dedicated vram. Intel positioneert de DG1-gpu tegenover Nvidia's GeForce MX350.

Acer Swift 3X-laptop met Intel Xe Max-gpu op basis van DG1-chip

Eerste Alder Lake-samples

De Intel-ceo meldt ook dat de eerste samples van Alder Lake-processors zijn uitgestuurd. Dit zijn 10nm-desktopprocessors die in de loop van 2021 uit moeten komen. Volgens geruchten gaat het om chips met een big.Little-ontwerp, die snelle Golden Cove-cores combineren met zuinige Gracemont-cores. Mogelijk krijgt het bijbehorende platform ook DDR5- en PCIe 5.0-ondersteuning. Intel heeft zelf nog geen details losgelaten over Alder Lake.

In het vierde kwartaal gaat Intel samples uitsturen van zijn Sapphire Rapids-processors. Dat zijn serverprocessors die op 10nm worden gemaakt en in 2021 op de markt zullen komen. Verder stelt ceo Bob Swan er vertrouwen in te hebben dat Intel in 2023 'leidende' producten zal leveren die gemaakt zijn op Intels 7nm-procedé, of op procedés van derden.

Bij de presentatie van de vorige kwartaalcijfers, in juli, maakte Intel bekend dat er vertragingen waren opgelopen bij het 7nm-procedé. Aanvankelijk was het plan om de productie daarop in 2021 te beginnen, maar de yields bleken twaalf maanden achter te lopen op de verwachtingen.