AMD haalt recordomzet door goede verkopen Ryzen- en Epyc-processors

AMD heeft in het afgelopen kwartaal een recordomzet behaald van 2,8 miljard dollar. Dat is volgens de fabrikant te danken aan goede verkopen van Ryzen- en Epyc-processors. Ook doet AMD goede zaken met zijn semi-custom-socs voor consoles.

Het Computing and Graphics-segment, waar Ryzen-processors en Radeon-videokaarten onder vallen, was goed voor een kwartaalomzet van 1,67 miljard dollar. Dat is 31 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens AMD komt dat door een significante stijging van het aantal verkochte Ryzen-processors. Ten opzichte van vorig jaar was er minder omzet uit Radeon-videokaarten.

De Enterprise, Embedded and Semi-Custom-divisie, waar Epyc-processors en socs voor consoles onder vallen, behaalde een kwartaalomzet van 1,13 miljard dollar. Dat is 116 procent meer dan een jaar geleden. AMD zegt dat de grote omzetstijging zowel te danken is aan goede verkopen van Epyc-processors voor servers als de chips die in de PlayStation 5 en Xbox Series X en S terechtkomen.

In een teleconferentie met toelichting over de kwartaalcijfers, zegt AMD-ceo Lisa Su dat dit kwartaal de eerste Milan-serverprocessors met Zen 3-cores naar klanten gestuurd zullen worden. Vanaf het eerste kwartaal van 2021 zouden die nieuwe Epyc-processors breder beschikbaar moeten zijn. Volgens AMD is er zeer veel vraag naar de cpu's.

De totale kwartaalomzet van 2,8 miljard dollar is 56 procent hoger dan in het vergelijkbare kwartaal een jaar eerder. In het volgende kwartaal verwacht AMD ook weer goede cijfers te kunnen noteren, onder andere vanwege een verwachte hoge vraag naar chips voor consoles.

AMD maakte 449 miljoen dollar operationele winst in het kwartaal. Een jaar geleden was dat in hetzelfde kwartaal minder dan de helft, namelijk 186 miljoen dollar. Bij de presentatie van de kwartaalcijfers kondigde AMD dinsdag ook aan dat het Xilinx gaat overnemen. AMD betaalt 35 miljard dollar voor de fpga-fabrikant. De overname wordt betaald met aandelen en is naar verwachting eind 2021 afgerond.