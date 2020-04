AMD boekt 40 procent hogere kwartaalomzet en verwacht groei in 2020

AMD heeft in het eerste fiscale kwartaal van 2020 een omzet van 1,79 miljard dollar gehaald. Dat is ongeveer 40 procent hoger dan diezelfde periode in 2019. Het bedrijf verwacht ook dat de jaarlijkse omzet in 2020 zal groeien, ondanks onzekerheid op de markt.

Het bedrijf zette het afgelopen fiscale kwartaal zo'n 1,79 miljard dollar om. Omgerekend is dat ongeveer 1,65 miljard euro. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2019 is de omzet met 40 procent gestegen. Toen haalde het bedrijf een omzet van 1,27 miljard dollar. Die groei is volgens AMD-ceo Lisa Su gedreven door hogere omzet in de computing- en graphics-segmenten, dat het afgelopen fiscale jaar groeide met 73 procent. In het laatste kwartaal van 2019 zette AMD 2,13 miljard dollar om. Toen noemde het bedrijf ook al een verwachte omzet van 1,8 miljard dollar. De omzet kwam wel lager uit dan vorig kwartaal en ook liepen bijvoorbeeld de kosten wat op, met name door hogere r&d-kosten.

De netto-inkomsten bedroegen het afgelopen kwartaal 162 miljoen dollar. Vorig jaar bedroegen de netto-inkomsten 16 miljoen dollar. Ook is de brutomarge met vijf procentpunten gestegen in vergelijking met het vorige fiscale jaar, dankzij de verkoop van Ryzen- en Epyc-cpu's.

AMD-ceo Lisa Su stelt dat het bedrijf goed heeft gepresteerd in de 'uitdagende' markt. Su meldt wel dat het bedrijf onzekerheid op de markt verwacht gedurende 2020, waarschijnlijk vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus, SARS-CoV-2, hoewel de ceo dit niet concreet benoemde.

In een earnings call met investeerders benoemt de ceo het coronavirus wel. Daar vertelt Su ook dat het bedrijf in het volgende kwartaal een hogere omzet verwacht te draaien. De ceo geeft daarbij aan een geschatte omzet van 1,85 miljard dollar te behalen, plus of min 100 miljoen dollar. Tegelijkertijd verwacht het bedrijf dat zijn jaarlijkse omzet zal stijgen met 25 procent, plus of min vijf procentpunt, ondanks de coronapandemie en de onzekerheid op de markt.

Intel deelde eerder deze maand ook zijn kwartaalcijfers. De kwartaalomzet van dat bedrijf bedroeg 19,8 miljard dollar. Dat is een stijging van 23 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019. Intels netto-inkomsten bedroegen in het eerste fiscale kwartaal van 2020 zo'n 5,7 miljard dollar. In het eerste kwartaal van 2019 haalde Intel 4 miljard dollar aan netto-inkomsten.