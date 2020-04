AMD: Ryzen 4000-laptops met RTX 2070-videokaart of sneller komen voorlopig niet

Er komen op korte termijn geen gamelaptops uit die een Ryzen 4000-processor combineren met een RTX 2070-videokaart of hoger. AMD bevestigt dat, maar het is niet bekend waarom dat zo is. Ryzen 4000-laptops die aangekondigd zijn, hebben maximaal een RTX 2060-gpu.

Frank Azor, die sinds vorig jaar bij AMD werkt als Chief Architect of Gaming Solutions, meldt op Twitter dat er binnenkort meer laptops met Ryzen 4000-processors verschijnen, maar zegt daar ook bij dat daar voorlopig geen modellen met Nvidia's GeForce RTX 2070-videokaart of sneller bij zitten. Zijn antwoord impliceert dat dit mogelijk later wel het geval is, maar wanneer is niet bekend.

Nvidia kondigde begin april een vernieuwing van zijn RTX-videokaarten voor laptops aan. Intel presenteerde op dezelfde dag zijn Comet Lake-H-laptopprocessors. Veel laptopfabrikanten hebben diezelfde dag modellen aangekondigd met de nieuwe Intel-cpu's en Nvidia-gpu's. Bij Intel-laptops zijn alle Nvidia-gpu's beschikbaar, vanaf de GTX 1650 tot aan de RTX 2080.

Het is niet duidelijk waarom er geen laptops met Ryzen 4000-processors en snellere Nvidia-videokaarten verschijnen. De nieuwe Ryzen-cpu's zijn snel, maar gamelaptops worden nu beperkt door de beschikbare gpu's. Asus heeft bijvoorbeeld de Zephyrus G14 en G15 uitbracht, waarin Ryzen 4000-cpu's worden gecombineerd met de RTX 2060 en GTX 1660 Ti. Die laptops presteren in games gelijkwaardig aan alternatieven met Intel-processors met dezelfde gpu's; maar gamelaptops met Intel-processors en snellere gpu's zoals de RTX 2070 en 2080 doen het in games logischerwijs beter.

AMD heeft zelf geen laptop-gpu's die de snelste videokaarten van Nvidia kunnen bijbenen. Begin dit jaar introduceerde AMD wel de RX 5700M en 5600M, die naar verwachting prestaties bieden die vergelijkbaar zijn met Nvidia's RTX 2060, maar laptops met die gpu's zijn nog niet verschenen. Azor zegt dat die binnenkort wel uitkomen en verklaart dat er vertragingen zijn door de coronacrisis.