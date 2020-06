Slechts één laptop krijgt dit jaar AMD SmartShift voor dynamische tdp cpu en gpu

De Dell G5 SE is de enige laptop die AMD's SmartShift-techniek krijgt in 2020. Pas volgend jaar wordt de techniek geïmplementeerd in meer laptops. Volgens AMD komt dat doordat roadmaps voor laptops een jaar tevoren worden gemaakt.

Frank Azor, die sinds vorig jaar bij AMD werkt als Chief Architect of Gaming Solutions, bevestigt op Twitter dat Dell de enige fabrikant is die dit jaar een laptop met SmartShift uitbrengt. Die laptop heeft Ryzen Mobile-processors uit de 4000H-serie en een RX 5600M-videokaart. De techniek om het powerbudget tussen de cpu en gpu te verdelen, werkt alleen in laptops die zo'n nieuwe Ryzen-processor met een AMD-videokaart combineren.

In een interview met PCWorld zegt Azor dat de techniek dit jaar niet naar andere laptops komt, omdat fabrikanten hun roadmaps al een jaar vooraf plannen. Designkeuzes zouden daardoor al vorig jaar zijn gemaakt en volgens Azor hadden fabrikanten niet verwacht dat de Ryzen 4000-laptops zo goed zouden presteren. Hij stelt dat het daarom begrijpelijk is dat fabrikanten de nieuwe cpu's en bijbehorende techniek nog niet volop implementeren.

SmartShift is een techniek van AMD die gebruikt wordt in laptops die ook een losse gpu hebben. Daarmee gaat het met name om gamelaptops. De techniek maakt het mogelijk om laptops te voorzien van een cpu en gpu die samen een hogere tdp hebben dan de totale koelcapaciteit. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een laptop met 100W koelcapaciteit te voorzien van een 45W-cpu en 80W-videokaart. Normaal moeten fabrikanten dan de tdp's van cpu en gpu beperken om binnen de koelcapaciteit te blijven. Met SmartShift is dat niet nodig; de processor en videokaart worden dan gezien als één geheel en de tdp van beide kan dynamisch aangepast worden.

Bij de Dell G5 SE kan de tdp van de Ryzen 4000-processor hierdoor bijvoorbeeld een boost krijgen van 45W naar 54W op momenten dat de videokaart niet op volle kracht werkt. De functie werd met de Ryzen 4000-serie geïntroduceerd. Tweakers schreef in een achtergrondartikel meer over SmartShift.

AMD kondigde zijn Ryzen 4000-processors voor laptops begin dit jaar aan en bracht ze in maart officieel uit. Tot dusver zijn er nog maar weinig fabrikanten die laptops met de nieuwe cpu's hebben uitgebracht. In de Pricewatch staan enkele modellen, tegenover honderden nieuwe modellen met Intel-processors. Ondanks de goede prestaties van de nieuwe AMD-cpu's blijven fabrikanten veelal nog vertrouwen op Intel-cpu's.

Eerder liet Azor al weten dat er voorlopig geen laptops uitkomen die een Ryzen 4000-cpu combineren met Nvidia's snelste videokaarten. AMD-laptops blijven voorlopig steken op maximaal de RTX 2060. Het is onduidelijk waarom dat zo is. Laptops met Intel-processors zijn volop verkrijgbaar met snellere Nvidia-videokaarten. Door deze beperking is AMD ook niet te vinden in het high-end segment van gamelaptops, terwijl de Ryzen 4000H-processors daar zeker geschikt voor zouden zijn.