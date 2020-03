AMD kondigt Ryzen 9-octacores met hogere kloksnelheden voor laptops aan

AMD kondigt twee nieuwe laptopprocessors aan. De Ryzen 9 4900H en 4900HS zijn octacores, net als de Ryzen 7 4800H- en HS-varianten. De Ryzen 9-modellen hebben een iets hogere kloksnelheid en een krachtigere gpu. De processors worden in het voorjaar verwacht.

De nieuwe Ryzen 9-modellen zijn toevoegingen aan de Ryzen Mobile 4000-serie, die AMD begin dit jaar introduceerde. Net als de eerder aangekondigde Ryzen 7-cpu's gaat het om processors met acht cores en een geïntegreerde Vega-gpu. De nieuwe modellen hebben acht gpu-cores in plaats van zeven en de gpu-kloksnelheid is 150MHz hoger.

Het topmodel is de Ryzen 9 4900H, met een kloksnelheid van 3,3GHz, een maximale turbosnelheid van 4,4GHz en een tdp van 45W. De 4900HS is een 35W-variant en is geconfigureerd op een lagere snelheid van 3GHz met een turbo van maximaal 4,3GHz. De Ryzen 9-modellen zijn een paar honderd megahertz sneller dan de Ryzen 7-varianten.

Ook heeft AMD een Ryzen 5 4600HS op zijn lijst gezet. Dat is een 35W-variant van de eerder aangekondigde 4600H. De specificaties zijn verder hetzelfde; dit zuinigere model zal in de praktijk minder lang een hoge kloksnelheid aanhouden om het verbruik te beperken. Datzelfde is het geval bij de Ryzen 7 4800H en 4800HS.

AMD kondigde de Ryzen 4000-laptopprocessors begin dit jaar aan en fabrikanten spraken toen over verkrijgbaarheid vanaf halverwege maart. Tot nu toe zijn er nog geen laptops met de nieuwe cpu's beschikbaar en het is onduidelijk of ze nog deze maand uitkomen. Modellen met de nieuwe Ryzen 9 4900H en 4900HS komen volgens AMD 'in het voorjaar' uit.

Intussen heeft AMD wel meer technische details gegeven over zijn Ryzen Mobile 4000-serie. Tweakers heeft daarover een achtergrondartikel gepubliceerd.