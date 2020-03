Squla en Microsoft Teams hebben capaciteitsproblemen bij toestroom thuiswerkers

Squla, een online omgeving voor huiswerk, heeft maandag moeite met de grote drukte van scholieren die thuis inloggen. Microsoft Teams meldde kort problemen met de afhandeling van berichten te ondervinden.

Veel gebruikers van Squla geven op sociale media aan dat het platform overbelast is en dat ze daarom niet in kunnen loggen. Bij pogingen om de leeromgeving te bereiken, krijgen ze de melding dat het erg druk is en dat ze op een later moment een nieuwe poging moeten doen om in te loggen.

Squla meldt zelf: "Wij zijn druk bezig om iedereen zo snel mogelijk weer toegang tot Squla te geven. Zodra dat het geval is, laten we het jullie weten." Squla is een platform gericht op leerlingen van basisschoolgroep 1 tot en met 8, die er spelenderwijs thuis verschillende schoolvakken kunnen oefenen. Vanaf maandag zijn alle scholen in Nederland dicht, wat tot grote drukte op het platform leidt.

Microsoft Teams heeft last van problemen op een moment dat er waarschijnlijk een toestroom van mensen die thuiswerken gaande is. Met name Europese gebruikers klagen hierover op sociale media. Microsoft meldt de meldingen over problemen met berichten bij Teams te onderzoeken. Begin maart maakte Microsoft Teams gratis voor iedereen om thuiswerken tijdens de uitbraak van het nieuwe coronavirus te stimuleren. Door de adviezen van met name Europese overheden werken veel mensen nu thuis. Niet bekend is of dat tot capaciteitsproblemen bij Teams leidt of dat er een andere oorzaak is.

Update, 12.00: Microsoft meldt de problemen met chatten via Teams verholpen te hebben.