Microsoft zet covid-19-tracker online

Microsofts Bing-team heeft een kaart gepubliceerd waarop covid-19-gevallen wereldwijd worden bijgehouden. De site gebruikt daarvoor gegevens van instanties als de Wereldgezondheidsorganisatie en het Nederlandse RIVM.

De interactieve kaart op Bing.com laat zien hoeveel officiële ziektegevallen er zijn per land. Ook toont het overzicht het aantal patiënten die zijn overleden aan of zijn genezen van het nieuwe coronavirus. Door op een land te klikken, krijgen gebruikers informatie en nieuws te zien over de desbetreffende locatie. Er zijn al meer sites die dergelijke informatie aggregeren, waaronder Worldometers.

De Amerikaanse President Donald Trump zei afgelopen vrijdag in een toespraak dat Google met 1700 ontwikkelaars aan een website werkt waarop Amerikanen kunnen zien of ze in aanmerking komen voor een test en waar ze die kunnen laten doen. Het was echter niet duidelijk om welke site het ging en Google wist niets van die aankondiging, schrijft Wired.

Verily, een onderneming van Googles moederbedrijf Alphabet, heeft een pilotwebsite online gezet met informatie voor Amerikanen over coronavirustests. De pilot is alleen actief in een klein deel van Californië. Een verklaring van Google die zondag online is gezet, verwijst naar dat project en maakt ook melding van een 'landelijke website', maar geeft daar verder geen informatie over.