Microsoft kondigt digitale versie van Build-conferentie aan

Microsoft heeft een digitale versie aangekondigd van zijn ontwikkelaarsconferentie Build. Het fysieke evenement, dat gepland stond voor mei, gaat niet door vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

Het gaat om een 'nieuw virtueel format', zo zegt Microsoft in een statement aan The Verge. Hoe dat er precies uit zal zien, wil of kan het bedrijf momenteel niet zeggen. Microsoft heeft de wijziging nog niet op de eigen site aangekondigd; op de site van Build staat alleen dat Microsoft de situatie in de gaten houdt. Build stond in de agenda van 19-21 mei.

Microsoft is het derde grote techbedrijf dat de fysieke versie van zijn ontwikkelaarsconferentie annuleert. Facebook deed dat eerder met F8 en Google met I/O, twee evenementen die ook plaatsvinden in mei. Alleen Apples ontwikkelaarsconferentie WWDC staat nog in de agenda als fysiek evenement. Dat vindt plaats in juni.

Het techbedrijf had vermoedelijk willen spreken over de aankomende release van de nieuwe Windows-versie Windows 10X voor apparaten met twee schermen. Ook werkt het bedrijf aan software voor Android, voor de Surface Neo-telefoon met twee schermen.

Behalve ontwikkelaarsconferenties zijn ook veel techbeurzen geschrapt. In februari ging telecombeurs MWC niet door, in maart ging het tot nu toe onder meer om Game Developers Conference en SXSW. Ook gamebeurs E3 in juni zal een online evenement worden.